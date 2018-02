Im Skandal um sexuelle Übergriffe in Hollywood hat der US-Bundesstaat New York Anklage gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein und seine frühere Firma erhoben. In der Klageschrift heißt es, die Führungskräfte der Weinstein Company hätten es nicht vermocht, die Angestellten vor "unablässiger sexueller Belästigung, Einschüchterung und Diskriminierung" durch Weinstein zu schützen. Unter den Beschuldigten ist auch Weinsteins Bruder Robert.

Weinstein bedrohte Mitarbeiter

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist die Anklage das Ergebnis von vier Monaten Ermittlungen. Dabei seien neue Beispiele für "ungeheuerliches" sexuelles Fehlverhalten bekannt geworden. Mehrfach soll Weinstein Mitarbeiter bedroht oder gar mit Tod gedroht haben. Dabei sollen Sätze gefallen sein wie "Ich werde dich töten" und "Du weißt nicht, was ich tun kann".

Weinsteins Anwalt Ben Brafman erklärte, Weinsteins Verhalten sei zwar nicht fehlerfrei, jedoch nicht kriminell gewesen. Wenn die New Yorker Staatsanwaltschaft eine faire Ermittlung durchführen würde, würde sich zeigen, dass viele Anschuldigungen gegen den Produzenten unbegründet seien.

"Null Diskriminierung bei Weinstein Company"

Brafman zufolge brachte Weinstein mehr Frauen in leitende Positionen als jeder andere Unternehmenschef. Es habe in der Weinstein Company "null Diskriminierung" gegeben. Wenn das Ziel der Untersuchung sei, Reformen in der Filmindustrie anzuschieben, werde Weinstein die Ermittlungen akzeptieren. Wenn er selbst zum Sündenbock gemacht werden sollte, werde er sich energisch verteidigen.

Jolie und Paltrow sind nur zwei der Frauen, die Weinstein belasten. Bildrechte: dpa Weinstein war im Oktober von seiner Firma entlassen worden. Zahlreiche Schauspielerinnen, unter anderem Salma Hayek, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow und Angelina Jolie hatten Weinstein sexuelle Übergriffe und Einschüchterungen vorgeworfen. Weinstein räumte Fehlverhalten ein, bestritt aber wiederholt, nicht einvernehmlichen Sex gehabt zu haben. Weinstein soll sich aktuell in Therapie befinden. Sein Fall war der Auslöser für die weltweite #Metoo-Kampagne gegen sexuelle Übergriffe.

Firmenverkauf geplatzt