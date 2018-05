Konzentriert schaut Tayyaba Tareen auf die Glasflasche in ihren Händen. Mithilfe von beidseitigen Klebestreifen wickelt sie einen rosafarbenen Wollfaden darum. Am Ende des Nachmittags wird sie eine bunte Blumenvase haben. Die 50-jährige Pakistanerin kommt regelmäßig zu den Treffen der Interkulturellen Frauengruppe in Borna.