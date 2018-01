Die Bomben, mit denen im April 2017 der Anschlag auf die Fußball-Mannschaft von Borussia Dortmund verübt wurde, waren nach Ansicht eines Ermittlers des Bundeskriminalamtes eine tödliche Gefahr. Im Prozess vor dem Dortmunder Schwurgericht sagte der Zeuge am Montag, ein Gutachter habe errechnet, dass tödliche Verletzungen ab einer Aufprall-Energie von 79 Joule zu erwarten gewesen seien. Tatsächlich sei jeder einzelne der über 100 Stahlbolzen aus den Sprengsätzen mit einer Energie von 135 Joule auf sein Ziel geprallt.

Der Angeklagte bestritt eine Tötungsabsicht. Bildrechte: dpa

Bei dem Anschlag am 11. April 2017 war der Teambus des BVB beschädigt und Abwehrspieler Marc Bartra - wahrscheinlich durch einen der Bolzen - schwer am Arm verletzt worden. Ein Polizist erlitt ein Knalltrauma.



Zu Beginn des zweiten Verhandlungstages hatte der Angeklagte Sergej W. die Tat gestanden, jedoch jede Tötungsabsicht bestritten. Er habe einen Anschlag vortäuschen wollen und die Sprengsätze mit Absicht so konzipiert, dass Personenschäden nicht zu erwarten gewesen seien, sagte der 28-Jährige. Als Motiv nannte er Habgier. Er hatte vor dem Anschlag auf einen fallenden Kurs der BVB-Aktie gewettet.