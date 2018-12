Fünf Tage nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg ist ein fünftes Opfer gestorben. Wie die Pariser Staatsanwaltschaft mitteilte, handelt es sich um einen 36 Jahre alten Polen, der seit rund 20 Jahren in Straßburg gelebt hatte. Er sei seinen Verletzungen erlegen.

Bei dem Anschlag in der Innenstadt der Elsass-Metropole waren am Dienstag viele Menschen verletzt worden. Den mutmaßlichen Attentäter, Cherif Chekatt, hatte die französische Polizei am Donnerstag nach zwei Tagen Großfahndung auf der Flucht erschossen.