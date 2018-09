Schutz der Anwohner Was tut Leipzig gegen den Pkw-Ansturm bei RB-Spielen?

Leipzig hat die dritte Saison in Folge eine Fußballmannschaft in der ersten Bundesliga. Wenn es gut läuft, kommen zu den Spielen 40.000 Besucher. Das frühere Zentralstadion, in dem RB Leipzig spielt, steht mitten in der Stadt. Für die Anwohner sind die Spieltage deshalb meist anstrengend, denn die Straßen werden mit Autos zugeparkt. Und die ohnehin schon schwierige Parkplatzsuche wird zum echten Problem. MDR AKTUELL-Hörer Alexander Graszt fragt, ob Leipzig Parkkonzepte für die Zukunft hat.

von Ronny Arnold, MDR AKTUELL