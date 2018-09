Durchschnittlich 12,1 Tage fehlten die Befragten nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr krankheitsbedingt am Arbeitsplatz. Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen und eine befriedigende Aufgabe sind den Arbeitgebern demnach auch wichtiger als ein hohes Einkommen.

Passen der eigene Anspruch am Sinnerleben im Beruf und die Wirklichkeit in der Wahrnehmung des Beschäftigten gut zueinander, berichten sie demnach nur von 9,4 krankheitsbedingten Fehltagen. Wenn sich Wunsch und Wirklichkeit stark voneinander unterscheiden, liegen die Zeiten mit 19,6 Fehltagen mehr als doppelt so hoch.