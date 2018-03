Die Krankenkasse AOK Plus hat im vergangenen Jahr den höchsten Krankenstand in Sachsen und Thüringen seit der Jahrtausendwende registriert. Wie die gesetzliche Kasse mitteilte, wurden 5,5 Prozent der Versicherten krankgeschrieben, 0,2 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Jeder bei der AOK versicherte Beschäftigte war im Schnitt 20 Tage krankgeschrieben, 58 Prozent meldeten sich ein- oder mehrmals im Jahr krank. Den niedrigsten Krankenstand der vergangenen 20 Jahre gab es übrigens 2006 mit 3,7 Prozent.

Die meisten Sachsen und Thüringer wurden laut AOK Plus wegen Atemwegserkrankungen krankgeschrieben, gefolgt von Muskel- und Skeletterkrankungen sowie denen der Verdauungsorgane. Bei der Dauer der Krankschreibungen allerdings liegen Muskel- und Skeletterkrankungen vorn. Den regional höchsten Krankenstand gab es im Landkreis Nordsachsen mit 6,3 Prozent, den niedrigsten in Dresden mit 4,9 Prozent. Bezogen auf Branchen gab es die meisten Krankschreibungen in der öffentlichen Verwaltung.