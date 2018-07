Urteil Lange Haft für Apotheker wegen gestreckter Krebsmedikamente

In Essen hat das Landgericht einen Apotheker zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Der 48-Jährige aus Bottrop hat in 14.500 Fällen gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen und wurde in 59 Betrugsfällen schuldig gesprochen.