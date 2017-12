Teresa Rumpler, Jana Imling, Christiane Schweda und Franziska Reitinger studieren in München Design und Innovationsmanagement. Die Idee, eine App zu entwickeln, die das Verschwenden von Lebensmitteln eindämmt, ist ihnen in einer Vorlesung gekommen. Titel dieser Lehrveranstaltung war: "Normatives und ethisches Management": Die App solle dabei helfen, erklärt die Studentin Teresa Rumpler, private Lebensmitteleinkäufe optimal zu organisieren und zu verwerten. "Der Benutzer öffnet praktisch in der App den virtuellen Kühlschrank, wo verschiedene Lebensmittelkategorien aufgelistet sind. Da wird Fleisch und Fisch, Milcherzeugnisse, Öle, Fette, Obst und Gemüse, alles wird da aufgezählt."