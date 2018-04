Frankreich: Papierfisch auf dem Rücken

Mit einem Faden oder einer Stecknadel werden die Aprilfische auf der Rückseite der Kleidung befestigt. Bildrechte: Colourbox.de Ein beliebter Scherz französischer Kinder ist der Poisson d'avril, also der Aprilfisch. Ein Fisch wird auf Papier gemalt, ausgeschnitten und dann dem Scherzopfer auf den Rücken geheftet - in der Hoffnung, dass der Fisch nicht entdeckt wird und die Person sich damit lächerlich macht.

Aber auch ohne angeheftete Fische geht es in Frankreich gemein zu. So schicken die Franzosen ihre Landsleute gern los, um etwas zu holen, das es gar nicht gibt: etwa ein Sieb ohne Löcher oder ein Bügeleisen für Pelz. Und wenn jemand auf eine Lügegeschichte hereingefallen ist, ruft man Poisson d’avril.

Großbritannien: Spaghetti-Ernte im Tessin

Der "King's College Choir" in guter traditioneller Besetzung: mit jungen Sängern. Bildrechte: IMAGO Die Briten sind bekannt für ihren sehr speziellen Humor. Entsprechend leidenschaftlich begehen sie den April Fools Day. Legendär auf der Insel ist etwa ein BBC-Film von 1957, in dem die Spaghetti-Ernte im Tessin gezeigt wird. Eindrücklich geht der Beitrag auf Spaghetti-Pflückerinnen an Spaghetti-Bäumen ein. Nicht alle Briten erkannten den Schabernack. Die Telefone der BBC liefen heiß, weil etliche Zuschauer nun selbst eine Spaghetti-Plantage aufbauen wollten.

Vor drei Jahren beklagte sich der Knabenchor des King's College über Nachwuchssorgen. Die Botschaft: Man gehe nun zu älteren Semestern über und hebe deren Stimmen mit Helium an.

Auch nicht von schlechten Eltern war die Meldung vom 1. April 1976. Angeblich werde die Erdanziehung durch eine außergewöhnliche Planetenkonstellation kurz nachlassen. Und wer in diesem Moment in die Luft springe, könne ein sensationelles Schwebeerlebnis haben.

Luxemburg: Ursprung Kalenderreform

Auch in Luxemburg sollte man am 1. April auf der Hut sein, denn die Luxemburger lieben es, an diesem Tag Streiche zu spielen. Und auch hier beteiligen sich die Medien regelmäßig mit einer handvoll saftiger Falschmeldungen.

Der Ursprung der Tradition liegt wohl im Jahr 1564. Damals gab es eine Kalenderreform. Der bisherige Jahresanfang am 1. April wanderte auf den 1. Januar. Die Luxemburger und Luxemburgerinnen waren es aber gewohnt, sich am 1. April zu beschenken. Um die Tradition weiterzuführen, wandelten sie die echten Geschenke in Geschenke zum Spaß um. Und daraus wurden schließlich Scherze und Streiche.

Polen: Pass auf, du kannst dich täuschen!

Der Prima aprilis, wie er auf Polnisch heißt, ist beliebter Anlass, Familie, Freunde und Arbeitskollegen zu veräppeln. Aufsehe erregte eine Medienmeldung vor ein paar Jahren. Darin hieß es, im Zuge der europäischen Integration sollen die polnischen diakritischen Zeichen (an Buchstaben angebrachte kleine Zeichen, wie Striche, Häkchen, Punkte oder Bögen) bald abgeschafft werden.

Statt April, April sagt man in Polen zur Auflösung eines Scherzes Prima aprilis! Uważaj, bo się pomylisz! Auf Deutsch: Prima aprilis! Pass auf, du kannst dich täuschen!

Spanien: Inocente, Inocente

In Spanien muss niemand Angst haben, am 1. April veralbert zu werden. Dafür wird es für die Spanier (und auch die Lateinamerikaner) am 28. Dezember brenzlig. Der Día de los Santos Inocentes, der Tag der heiligen Unschuldigen, hat einen biblischen Hintergrund. An diesem Tag wurde ursprünglich der Kinder gedacht, die König Herodes in Bethlehem töten ließ. Herodes glaubte, auch das neugeborene Jesuskind sei darunter.