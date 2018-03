Spätestens seit 2015 die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland stark angestiegen ist, zeigt die Arbeitsmarktstatistik auch, inwieweit die Zuwanderer Fuß gefasst haben.

Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne muss eingestehen: Die Ausbildung von Flüchtlingen ist schleppend angelaufen. Das hatte sie sich schneller vorgestellt. Damit Integration gelänge, sei die Sprache das A und O, so die Ministerin. Entsprechend habe sie hier die Förderung verstärkt. "Wir haben zurzeit circa 5.000 Flüchtlinge. Die wollen wir hauptsächlich in Sprachförderung bringen. Wir machen keine zusätzlichen Maßnahmen für Flüchtlinge, sondern wir integrieren sie in die bestehenden Arbeitsmarktprogramme."