Im Nordosten Griechenlands sind zwei deutsche Journalisten festgenommen worden. Das bestätigte die deutsche Botschaft in Athen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden Reporter in der Region Evros wegen Betretens einer Sperrzone nahe der türkischen Grenze in Gewahrsam genommen. Sie sollen am Samstag von der Staatsanwaltschaft vernommen werden.