Der frühere Action-Star und kalifornische Gouverneur Arnold Schwarzenegger ist am offenen Herzen operiert worden. Die "Washington Post" berichtete, der 70-Jährige sei nach dem Eingriff in einem stabilen Zustand. Sie bezog sich auf einen Sprecher Schwarzeneggers.

Schwarzenegger war dem Promi-Portal "TMZ" zufolge am Donnerstag in einem Krankenhaus in Los Angeles, um eine Herzklappe ersetzen zu lassen. Dabei habe es Komplikationen gegeben. Die Ärzte hätten ihn daraufhin eilig am offenen Herzen operiert. Der Eingriff habe dann mehrere Stunden gedauert. Der aus Österreich stammende frühere Mister Universe hatte sich bereits vor 21 Jahren einer Herzoperation unterzogen. Er betonte damals, die Herzprobleme seien angeboren und hätten nichts mit der Einnahme von Anabolika zu tun, die ihm unterstellt worden war.