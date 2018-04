Jaqueline Höpfner hat zwanzig Jungs. Wilde und manchmal schwierige Kerle. Es sind nicht ihre eigenen. Aber sie motiviert sie zu Hausaufgaben, macht auch mal Druck, redet mit Lehrern und Chefs. Höpfner ist Ausbildungsbegleiterin. Sie betreut in Leipzig Jugendliche, denen der Start ins Berufsleben schwer fällt. "Wenn einer der Jungs zu mir kommt und sagt: 'Frau Höpfner, zu Hause klappt es nicht mehr so, ich möchte gerne ausziehen!', dann besprechen wir die Situation. Was kann er planen, was kann er vorbereiten? Wie ist es finanziell? Welche Rechte und Pflichten kommen auf ihn zu. Es sind viele kleine Sachen, die mit reinspielen. Es ergeben sich jeden Tag neue Prioritäten und Aufgaben."