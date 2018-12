Astronaut Alexander Gerst muss auch an Weihnachten sein Fitnessprogramm fortsetzen. Das sagte er am Samstag auf seiner ersten Pressekonferenz nach der Rückkehr zur Erde. Nach sechs Monaten in der Schwerelosigkeit stünden erst einmal Liegestütze auf dem Programm, sagte Gerst, der am Donnerstag in einer Raumkapsel in Kasachstan gelandet war.

Gerst bei seiner Ankunft am Donnerstag in Köln. Bildrechte: dpa Seinen Gesundheitszustand nach 197 Tagen im All schätzte der Astronaut als gut ein: So konnte er die Treppe des Flugzeugs, mit dem er am Donnerstagabend nach Köln zurückkehrte, ohne Hilfe hinabsteigen.



Er habe bei seinem Sportprogramm im Orbit Muskelmasse aufbauen können, sagte Gerst mit Blick auf seine gute Fitness. Hinzu komme, dass sein Körper sich anscheinend sehr schnell an neue Umgebungen anpassen könne. Allerdings sei ihm das Sportprogramm in der Schwerelosigkeit leichter gefallen als nun auf der Erde. Zur Zeit sei er "in der Muskelkaterphase".

Weihnachten mit der Familie

Der Astronaut war bei zwei Aufenthalten insgesamt 363 Tage an Bord der ISS. Bildrechte: NASA Gerst gewöhnt sich derzeit im Astronautenzentrum der Europäischen Weltraumagentur ESA in Köln an die Schwerkraft. Bis in den Januar hinein soll er noch von einem Ärzte- und Wissenschaftlerteam betreut werden – mit Ausnahme der Weihnachtsfeiertage.



Weihnachten verbringt der "Astro-Alex" genannte Raumfahrer mit seiner Familie. "Ich freue mich wirklich sehr, dass ich die Zeit mit meiner Familie habe", sagte er. Geschenke habe er naturgemäß nicht. "Aber mir ist versichert worden, darauf kommt es dieses Jahr auch nicht an."

Dritter Flug zur ISS?