Besuch in der Asse Kein guter Platz für Atommüll

Hauptinhalt

Deutschland sucht ein Endlager für radioaktiven Müll. Vor einem Jahr wurde dieser Prozess auf den Weg gebracht. Gesucht wird auf einer "weißen Landkarte", sprich: Es kann jeden Ort treffen. Dabei gibt es ja schon Orte, in denen radioaktive Abfälle gelagert werden. Warum nicht einfach die zum Endlager machen? Warum das keine gute Idee wäre, sieht man zum Beispiel an der Schachtanlage Asse II in Niedersachsen.

von Christoph Scheld, ARD-Hauptstadtstudio