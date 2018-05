Nach der tödlichen Attacke im belgischen Lüttich gehen die Ermittler von einem terroristischen Hintergrund aus. Die belgische Bundesanwaltschaft teilte mit, die Fakten sprächen für terroristischen Mord und versuchten terroristischen Mord. Als Beispiele wurden das Vorgehen des Täters sowie seine Kontakte in die Islamistenszene genannt.

So soll der Mann 2016 und 2017 Kontakte zu radikalisierten Personen gehabt haben. Zudem soll er während seines Angriffs in Lüttich mehrfach "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen haben. Einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft zufolge tauchte der Name des Täters auch in Berichten auf, in denen es um die Überwachung von potenziellen islamistischen Gefährdern geht. Nach ihren Angaben konzentrieren sich die Ermittler jetzt auf die Frage, ob der Angreifer allein gehandelt habe.

Zwei Polizistinnen unter Opfern

Ein Mann hatte am Dienstag in der Innenstadt von Lüttich zwei Polizistinnen mit einem Messer angegriffen und ihnen in den Rücken gestochen. Anschließend entwendete er eine der Dienstwaffen und erschoss die Frauen. Zudem wurde der Beifahrer eines Autos durch Schüsse getötet. Der Angreifer nahm zudem eine Geisel. Bei einem Schusswechsel mit der Polizei wurde er schließlich getötet.

Täter war vorbestrafter Belgier

Bei dem Angreifer handelt es sich nach Angaben der Behörden um einen 31 Jahre alten Belgier. Er war wegen Raubüberfällen, Gewalttaten und Drogenhandels mehrfach verurteilt worden und hatte seit 2003 in verschiedenen Haftanstalten seine Strafen verbüßt. Seit Montag befand er sich auf Freigang. Dienstagabend hätte er wieder ins Gefängnis zurückkehren müssen. Laut Belgiens Justizminister Koen Geens hatte der Mann in der Vergangenheit schon mehrmals Freigang. Dabei sei es nie zu Zwischenfällen gekommen.

Verdacht auf weiteres Mordopfer