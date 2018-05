Nach einem tödlichen Messerangriff in Paris gehen die Ermittler von einem terroristischen Hintergrund aus. Laut Staatsanwaltschaft haben Anti-Terror-Spezialisten die Ermittlungen übernommen. Der mußtmaßliche Attentäter habe auf Arabisch "Gott ist groß" gerufen. Staatspräsident Emmanuel Macron sprach von der Tat eines Terroristen. Auf Twitter schrieb er, Frankreich habe erneut einen Blutpreis zahlen müssen.

Der Angriff ereignete sich im Pariser Stadtzentrum. In der Nähe der Oper hatte mutmaßliche Täter einen Menschen erstochen und vier verletzt. Der Angreifer wurde von der Polizei erschossen. Augenzeugen berichteten, er sei mit dem Messer auf die Beamten zugerannt, die wenige Minuten später am Tatort eingetroffen waren. Französischen Justizkreisen zufolge soll der 21-jährige Mann aus Tschetschenien stammen. Die Terrormiliz Islamischer Staat beanspruchte die Tat für sich.

In Paris war es in den vergangenen Jahren wiederholt zu Terror-Angriffen gekommen, die vielfach islamistisch motiviert waren. Bei diesen Anschlägen starben seit 2015 bereits mehr als 240 Menschen. Die französischen Sicherheitskräfte befinden sich daher in erhöhter Alarmbereitschaft.