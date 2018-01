Zeit, Zuwendung, Aufmerksamkeit - dieses Idealbild einer liebevollen Pflege und Betreuung kann in vielen Heimen nicht aufrechterhalten werden. Bildrechte: IMAGO

Manuela Schaar vom Fachbereich Gesundheit und soziale Dienste der Gewerkschaft ver.di wundert diese Entwicklung nicht. Sie beobachte seit Jahren, dass die Arbeitsbedingungen in der Pflege schlechter würden und sich daher immer weniger junge Menschen für eine Pflegeausbildung interessierten: "Es gibt Bundesländer, mit denen Sachsen in Konkurrenz steht. Die Leute wandern ab in Bundesländer, in denen besser bezahlt wird. Sie wandern ab in den Krankenhausbereich, wo es Gehaltsdifferenzen gibt. Und im Allgemeinen würde ich es daran festmachen, dass sich die Bedingungen perspektivisch nicht verbessern. Die Menschen bleiben nicht lang genug im Beruf."



Weil Personal fehlte und weil bei Kontrollen Mängel festgestellt wurden, sind 2017 zwei Heime in Sachsen-Anhalt sogar komplett geschlossen worden. In Thüringen ordneten die Behörden im vergangenen Jahr an, dass drei Heime keine neuen Gäste und Patienten mehr aufnehmen dürfen.