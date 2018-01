Der Tag nach dem Orkantief "Friederike" stand ganz im Zeichen der Aufräumarbeiten. Am Freitagabend waren im Osten Deutschlands noch 1.200 Kunden ohne Strom. Nach Angaben des Netzbetreibers Mitnetz könnte es noch einige Zeit dauern, bis auch die letzten Kunden wieder am Netz sind.

Am Freitagmorgen waren in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg noch 16.000 Kunden ohne Strom. Die Reparatur-Arbeiten an Leitungen und Anlagen wurden durch blockierte oder gesperrte Straßen und Waldgebiete erschwert.

Bahnverkehr normalisiert sich

Auch die Bahn hat den Betrieb wieder aufgenommen. Erste Fernzüge seien wieder unterwegs, sagte eine Sprecherin am frühen Freitagmorgen. Dennoch sei weiterhin mit Einschränkungen zu rechnen. Insbesondere in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sind laut Bahn noch wichtige Strecken gesperrt. Das betreffe vor allem den Fern-, aber auch Regionalverkehr.



Am Morgen war der über Mitteldeutschland führende Fernverkehr noch stark eingeschränkt, Verbindungen in und aus Richtung Norden fallen größtenteils noch aus, die Züge in und aus Richtung Süden fahren hingegen wieder.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rollten hingegen am Morgen die Regionalzüge schon wieder weitgehend nach Fahrplan. Die Deutsche Bahn rät jedoch allen Kunden, sich vor Fahrtantritt auf der Internetseite der Bahn zu informieren, ob die Züge tatsächlich fahren.

GDL-Chef kritisiert Bahn-Management

Der Chef der Lokführer-Gewerkschaft GDL, Claus Weselsky, machte der Bahn schwere Vorwürfe für ihr Krisenmanagement. Mit der Entscheidung, den Fernverkehr während des Orkans bundesweit einzustellen, sei man über das Ziel hinausgeschossen, sagte Weselsky MDR AKTUELL. Aufgabe der Bahn sei es, auch bei widrigen Witterungsbedingungen ein Verkehrsangebot zu machen. Hundert Prozent Stillstand könne man da nicht gelten lassen.

Acht Tote und rund 500 Millionen Sachschaden

Bei dem Wintersturm am Donnerstag waren deutschlandweit mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Im thüringischen Bad Salzungen wurde ein Feuerwehrmann bei einem Noteinsatz von einem umstürzenden Baum tödlich verletzt.