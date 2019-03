Fachkräfte aus dem Ausland bringen in den meisten Fällen die gleichen Qualifikationen mit, wie deutsche Ärzte.

Fachkräfte aus dem Ausland bringen in den meisten Fällen die gleichen Qualifikationen mit, wie deutsche Ärzte. Bildrechte: IMAGO

Krankenhäuser in Sachsen Ausländische Ärzte auf dem Land oft unentbehrlich

Jeder fünfte Krankenhausarzt in Sachsen-Anhalt hat keinen deutschen Pass. Das hat die Ärztekammer des Bundeslandes jetzt erklärt und gleichzeitig klargestellt: Ohne diese Kollegen wären die Kliniken nicht mehr einsatzfähig. Stellt sich die Situation auch in Sachsen so dar?

von Mareike Wiemann, MDR AKTUELL