Younis N. ist Koch im Dönerladen unweit des Tatorts und will die Tat beobachtet haben. Mit neuen Aussagen könnte er sich strafbar machen, weil er in Befragungen bei der Polizei widersprüchliche Angaben gemacht haben soll. Das Gericht will den Zeugen per Ordnungsgeld zur Aussage bewegen, sein Anwalt hat dagegen Beschwerde eingelegt. Journalist Sebastian Gubernator beobachtet den Prozess für die Zeitung "Die Welt":