Was macht man mit einem Beutel voller alter Goldzähne? Dieser Frage musste sich der Künstler Ingo Vetter stellen. Er hat die Zähne von seinem Großvater geerbt, der als Offizier im Zweiten Weltkrieg in Polen stationiert war. Goldzähne waren ein Art Parallelwährung und stammten oft aus Konzentrationslagern. Vetters Familie tat sich schwer mit diesem Erbe und irgendwann landeten die Zähne bei ihm. Trotz intensiver Nachforschungen konnte er ihren genauen Ursprung nicht herausfinden.

Eine Überraschung erlebt auch Christian, der Protagonist in dem Kurzfilm "Gloomy Sabbath" des israelischen Künstlers Amit Epstein. Christians Eltern kaufen ihm eine Wohnung in Berlin. Später erfährt er, dass das Geld dafür aus dem Verkauf eines Gemäldes stammt. Und das hatte einmal den ehemaligen jüdischen Nachbarn gehört. Damit wollte Epstein die immer wieder gestellte Frage beantworten: Was hat das, was damals geschah, mit mir zu tun?