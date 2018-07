Eine häufig vom Ausweichverkehr betroffene Gemeinde ist Wilsdruff vor den Toren Dresdens. Sobald sich der Verkehr auf der A4 staut, bahnen sich PKW wie LKW ihren Weg durch die Stadt. Mit teils drastischen Folgen, weiß Bürgermeister Ralf Rother. "Es hat sich durch Wilsdruff der gesamte Verkehr der Autobahn, sprich rund 100.000 Fahrzeuge pro Tag, durchbewegt. Sie haben alle nur noch gestanden und man selbst kam aus Einfahrten nicht mehr heraus. Das bringt ein Stadtleben zum Erliegen."

Wilsdruff schwer betroffen

Das war im Frühjahr, momentan ist es etwas besser. Und? Kann der Bürgermeister bei Überlastung einfach im Verkehrszentrum anrufen und Wilsdruff aus den Navis verschwinden lassen?

Das wäre eine klasse Möglichkeit, die hätten wir uns manchmal gewünscht. Aber die Möglichkeit haben wir natürlich nicht. Das gibt es nicht, das Telefon. Ralf Rother | Wilsdruffs Bürgermeister

Doch wie kann es dann sein, dass Staus und Ausweichstrecken mal auf dem Navi landen, mal nicht?

Besuch im MDR-Verkehrszentrum in Halle

Prinzipiell gehen alle Radio-Stau-Meldungen auch direkt in den sogenannten TMC, den "Traffic Message Channel". Ein sehr komplexes System, das unter anderem mit Informationen aus der Verkehrsüberwachung der Polizei gespeist wird. Die haben etwa Kameras und Geschwindigkeitssensoren an den Autobahnen, können so den Verkehrsfluss messen. Auch Feuerwehr und Rettungsdienste melden Behinderungen. Gebündelt gehen die Daten dann über den TMC auf die Navis. Allerdings nur eingeschränkt, erklärt Gert Höfer aus der MDR-Verkehrszentrale:

"Der ADAC meldet, die Landesmeldestellen melden, vor allem unsere Hörer rufen uns an", sagt Höfer. "Das alles fließt bei uns im Redaktionssystem zusammen, wird von uns geprüft. TMC ist reglementiert: Das bedeutet, man kann nur maximal 64.000 Positionen deutschlandweit eingeben. Das klingt erst mal sehr viel, ist aber wenig. Gerade im ländlichen Bereich, auf Landstraßen oder im innerstädtischen Bereich ist es uns manchmal nicht möglich, eine sinnvolle TMC-Meldung zu generieren und auszustrahlen."

Verluste gibt es tatsächlich

Navis ticken alle anders. Bildrechte: MDR/Ronny Arnold Ist die Kapazität ausgeschöpft, können einzelne Meldungen verloren gehen. Ebenso, wenn das Navi nicht mit der aktuellsten Version arbeitet. Ein weiteres, zentrales Problem ist für Gert Höfer, dass es keine Richtlinien gebe, was ein Navi mit einer empfangenen TMC-Meldung machen müsse oder soll. "Wenn man Pech hat, legt man fünf Navis nebeneinander und die gleiche Meldung, die wir ausstrahlen, kommt in zehn verschiedenen Versionen oder gar nicht an."

Zurück in Wilsdruff