In der kanadischen Metropole Toronto ist am Montag ein Lieferwagen in eine Gruppe von Fußgängern gerast. Möglicherweise "acht bis zehn" Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei am Montag via Twitter mit. Das Ausmaß ihrer Verletzungen sei noch unklar. Ein Polizeisprecher wollte die Zahl noch nicht abschließend bestätigen. In Medienberichten war von mindestens vier leblosen Personen die Rede.