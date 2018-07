Bereits seit Tagen herrscht wie vielerorts in Deutschland auch in großen Teilen Brandenburgs höchste Waldbrandgefahr. Auch am Freitag sei flächendeckend mit einer sehr hohen Gefahr zu rechnen, sagte Engel. Abkühlung ist vorerst nicht in Sicht: Die Temperaturen können in der Region dem Deutschen Wetterdienst zufolge auf bis zu 34 Grad steigen.