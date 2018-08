Mitarbeiter der Deutschen Bahn mit neuen Uniformen in Blau und "Service-Rot"

Mitarbeiter der Deutschen Bahn mit neuen Uniformen in Blau und "Service-Rot" Bildrechte: dpa

Nach 15 Jahren verändert die Deutsche Bahn das Design ihre Dienstkleidung. Seit Mitte August testen 250 Mitarbeiter neue Uniformen. Bislang erkennt man das Zugpersonal an blauen Uniformen mit knallroten Details. Jetzt will der Konzern zu Blau mit Weinrot wechseln. Die neue Uniform soll ab Ende 2019 flächendeckend eingeführt werden.

Der Staatskonzern will nun Erfahrungen mit den neuen Uniformen sammeln und die Kollektion gegebenenfalls anpassen. Zu den insgesamt rund 80 Kleidungsstücken gehören auch ein Kleid und eine Jeans. In welchen Berufen die später getragen werden, entscheiden die einzelnen Geschäftsfelder.

Wenn es so heiß ist wie diesen Sommer, brauchen die Mitarbeiter nicht in voller Montur aufzutreten. Sakko oder Blazer sind in den Sommermonaten nicht zwingend. Bei mehr als 25 Grad darf auch die Weste wegfallen.