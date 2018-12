Die Deutsche Bahn will auch künftig Fahrkarten für den Fernverkehr an Automaten anbieten. Das teilte der Konzern mit und widersprach damit einem Zeitungsbericht, wonach er langfristig keine Tickets für den Fernverkehr mehr über Automaten verkaufen will.

Der Konzern erklärte, es gebe weder konkrete Planungen noch Beschlüsse, den Verkauf von Fernverkehr-Tickets an Automaten bis 2023 aufzugeben. Prognosen zeigten zwar, dass der Anteil der Ticketverkäufe an Automaten für den Fernverkehr in den nächsten fünf Jahren weiter deutlich zurückgehen werde. Kunden könnten aber auch in Zukunft Fahrkarten auf allen nachgefragten Vertriebskanälen erwerben. Deshalb werde der Fahrkartenkauf auch weiter über Automaten und Reisezentren möglich sein.