Und dann das: endlose Treppenstufen hinauf zum Mittelbahnsteig, wo der Regionalverkehr hält. Eine Fehlplanung? Keineswegs, sagt Oliver Mietzsch, Geschäftsführer des Zweckverbandes, der den Regionalverkehr rings um Leipzig plant, organisiert und finanziert: "Für die Zuwegung zu den Bahnsteigen ist ausschließlich die Deutsche Bahn zuständig und dort gibt es ein Regelwerk, was besagt, dass es sich erst ab 1000 Ein- und Aussteigern am Tag für die Deutsche Bahn rechnet, eine barrierefreie Zuwegung, d.h. eine Rampe oder ein Aufzug einzurichten."

Viele Bahnhöfe in Mitteldeutschland müssten überholt und barrierefrei gemacht werden. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

In Markranstädt steigen derzeit am Tag nur um die 600 Personen ein und aus. Allerdings: im Zweckverband denke man darüber nach, die Züge nach und von Markranstädt künftig statt im Stunden- im Halbstundentakt fahren zu lassen. Dann käme man wahrscheinlich über die Tausender-Grenze und die Bahn müsste handeln. Allerdings, so Mietzsch, habe die Bahn durchblicken lassen, bei dieser Gelegenheit auch gleich noch den Bahnsteig anzuheben. Von derzeit 55 cm, der Standard fast überall in Mitteldeutschland, auf 76 cm. Das Resultat wäre dann aber widersprüchlich: "Im besten Falle würde zwar ein Aufzug oder eine Rampe gebaut werden, mit unserer Unterstützung, aber dann würde gleichzeitig der Bahnsteig erhöht werden und dann haben die Fahrtgäste nichts gewonnen. Dann kommen sie zwar barrierefrei auf den Bahnsteig, aber nicht mehr barrierefrei in den Zug", erklärt Mietzsch.