Holk Freytag Bildrechte: dpa

Der Präsident der sächsischen Akademie der Künste, Holk Freytag, jedenfalls zeigte sich erschreckt über das Künstlerbild, das Baselitz offenbar hat. Im "Zeit" -Interview sagte er, die Künstler hätten sich in die Unfreiheit begeben. "Einst folgten die Künstler dem, was die Kirche ihnen befahl. Heute folgen sie dem, was die Demokratie befiehlt. Damit aber geht das verloren, was Kunst wichtig macht, der Widerspruch."



Holk Freytag sieht das jedoch anders: "Wir leben in einer Gemeinschaft, wir leben in einer Demokratie. Und selbstverständlich bin ich Teil des gesamten Prozesses. Insofern ist die Form von Auseinandersetzung nicht angepasst, sondern sie ist ein Prozess der aktiven Demokratie."