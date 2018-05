Rund zwanzig Jahre ist die Fahrbahn der A9 hierzulande jetzt alt. Zwischen Dessau-Ost und Dessau-Süd sowie zwischen Bitterfeld-Wolfen und Halle muss sie Richtung Berlin erneuert werden.

Erste Anzeichen für Betonkrebs

Die Anzeichen dafür schildert Uwe Langkammer, Präsident der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt: "Es gibt eine Vielzahl von Reparaturstellen speziell in den Fugenbereichen und Verfärbungen des Betons, die einen sehr starken Reaktionsfortschritt erkennen lassen an der Oberfläche, allerdings auch schwerpunktmäßig in den Fugenbereichen. Das ist die Ankündigung herannahender Durchbrüche. Das ist für den Verkehr kreuzgefährlich."

Was Uwe Langkammer schildert, sind Anzeichen für die Alkali-Kieselsäure-Reaktion, landläufig als Betonkrebs bezeichnet. "Alkali-Kieselsäure, wenn man den Begriff mal auseinandernimmt: Alkali, da ist was mit Kalk drin. Kalk ist wesentlicher Bestandteil des Zementes. Kieselsäure ist in jedem natürlichen Baustoff enthalten. Das geht beim Kies los und hört beim Split auf."

A9 hätte fünf bis sieben Jahre länger halten sollen