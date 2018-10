Belgiens Fußball wird von einem Betrugs- und Manipulationsskandal erschüttert. Laut belgischer Staatsanwaltschaft geht es um Geldwäsche, Korruption, organisiertes Verbrechen und mögliche Wettbewerbsmanipulationen in der Saison 2017/2018.

Wie die Bundesstaatsanwaltschaft des Königreiches am Mittwoch mitteilte, durchsuchte die Polizei bei einer großangelegten Razzia landesweit 44 Gebäude. Dabei seien zahlreiche Dokumente beschlagnahmt worden. Bei zeitgleich stattfindenden Razzien in Frankreich, Luxemburg, Zypern, Montenegro und Mazedonien seien insgesamt 13 Häuser durchsucht worden.

Laut der Agentur Belga wurde auch Brügge-Trainer Leko (hier im Spiel seiner Mannschaft am 3. Oktober gegen Real Madrid) festgenommen. Bildrechte: dpa

Nach Berichten der Nachrichtenagentur Belga sollen bei den Razzien in Belgien auch mehrere Personen festgenommen worden sein. Unter ihnen befinde sich auch der Trainer des amtierenden belgischen Meisters FC Brügge, der Kroate Ivan Leko. Der FC Brügge ist einer der derzeitigen Gegner von Borussia Dortmund in der Champions-League. Dem Belga-Bericht zufolge wurden auch der in Belgien bekannte Spielerberater Mogi Bayatein, ein ehemaliger Anderlecht-Manager, sowie mehrere Schiedsrichter vorläufig festgenommen.