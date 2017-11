In Berlin ist ein Mann mit einem Mietwagen auf einem Fußweg auf mehrere Menschen zugerast. Zeugenaussagen zufolge hielt er in der Nacht zu Samstag auf dem Gehweg am Wilhelmsruher Damm direkt auf eine Gruppe von Passanten zu, die sich nur noch durch Sprünge zur Seite retten konnten. Laut Polizei kollidierte er anschließend mit einem abgestellten Roller, wendete und fuhr über den Bürgersteig der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. Danach ergriff er die Flucht.