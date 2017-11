Die Möbel in Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften gehören der Kommune. Bildrechte: dpa

In einer Gemeinschaftsunterkunft etwa könnten Geflüchtete aber ohnehin kaum Besitz anhäufen, sagt Mania. "Wenn sie in einem Heim untergebracht sind, dürfen sie keine Möbel haben. Sie kriegen von uns die Ausstattung gestellt und das bleibt dann auch drin."



Das gilt auch für die Wohnungen, die die Landkreise den Flüchtlingen stellen – sogenannte Gewährleistungswohnungen. Die Möbel darin gehören den Landkreisen.



Was an persönlichen Gegenständen zurückbleibe, werde für "vier Wochen aufbewahrt und dann entsorgt", sagt Mania. "Lebensmittel oder Hygieneartikel werfen wir sofort weg." Laptops, Fahrräder oder Dokumente würden darüber hinaus auch länger gelagert.



In anderen Landkreisen gelten mitunter aber auch andere Aufbewahrungsfristen. Im Kreis Leipzig zum Beispiel müssen die persönlichen Besitztümer sechs Monate eingelagert werden. So lange könnte der Abgeschobene also theoretisch noch jemanden beauftragen, die Dinge abzuholen. Danach werden sie weggeworfen, weitergenutzt oder karitativen Zwecken übergeben. Nachgeschickt werden sie von den Behörden nicht.