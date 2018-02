Die schlechteste Luft in ganz Mitteldeutschland gibt es in Halle an der Saale, die beste Luftqualität herrscht auf dem Brocken. Das geht aus einer Auswertung des Umweltbundesamts der vorläufigen Messdaten von Bund und Ländern hervor. Die meisten Messstationen zeigten im vergangenen Jahr einen leichten Rückgang – eine ähnliche Entwicklung wie im Rest der Republik.

Und damit immerhin 20 weniger als noch 2016. Zu den Sündern gehört auch Halle an der Saale. An der Messstation in der Paracelsusstraße lag das Jahresmittel bei 43 Mikrogramm pro Kubikmeter. An den Messpunkten Leipzig-Mitte und in der Dresdner Bergstraße sank die Belastung dagegen genau auf den EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter.