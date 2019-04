Danach wird die Einwohnerzahl in allen fünf ostdeutschen Flächenländern bis 2035 abnehmen, am stärksten mit fast 16 Prozent in Sachsen-Anhalt. Dort ist der Bevölkerungsrückgang laut Prognose vor allem in den Landkreisen Stendal, Harz, Mansfeld-Südharz, Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg und dem Saalekreis zu spüren ebenso in der Stadt Dessau-Roßlau.

Leipzig wächst bis 2035 wohl so stark wie keine andere Stadt in Deutschland. Bildrechte: dpa

Allerdings gibt es im Osten auch wachsende Regionen - und das sind die größeren Städte. In Sachsen-Anhalt werden die Einwohnerzahlen in Magdeburg und Halle zulegen, in Thüringen in Erfurt und Jena und in Sachsen in Dresden und Leipzig. In Mecklenburg-Vorpommern wird Rostock mehr Bewohner anziehen, in Brandenburg ist es Potsdam.



Leipzig wird aus Sicht der Forscher bundesweit am schnellsten wachsen und damit "relativer bundesweiter Spitzenreiter" sein. Hier wird mit einem Plus von mehr als 16 Prozent bei den Einwohnern gerechnet. Zum Vergleich: Für Berlin geht das Institut von einem Wachstum von fast elf Prozent bis 2035 aus. Damit liegt die Hauptstadt aber im Vergleich zu allen anderen Bundesländern vorn.