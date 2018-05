Grundsatzurteil Dashcam-Beweisvideos bei Unfällen erlaubt

Dashcams in Autos sind künftig als Beweismittel zur Klärung von Verkehrsunfällen vor Gericht zugelassen. Das geht aus einem Urteil des Bundesgerichtshofs hervor. "Dashcams dürfen bei Verkehrsunfällen als Beweismittel verwertet werden", entschied der BGH am Dienstag in Karlsruhe (Aktenzeichen VI ZR 233/17). Die Aufnahmen verstießen zwar gegen das Datenschutzrecht - da aber Unfallbeteiligte ohnehin Angaben zu Person, Versicherung und Führerschein machen müssten, sei dies nachrangig.