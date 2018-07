Die Eltern des toten Mädchens erhoffen sich durch die Einsicht in das Facebook-Profil ihrer Tochter Hinweise auf die Umstände ihres Todes.

Der Schutz der Privatsphäre gilt auch über den Tod hinaus. Bildrechte: dpa

Die Jugendliche war 2012 in einem Berliner U-Bahnhof von einem Zug erfasst worden und dann an ihren Verletzungen gestorben. Durch die Chat-Protokolle wollen die Eltern klären, ob es sich um Suizid gehandelt hat.



Die Eltern hatten auch die Zugangsdaten samt Passwort. Weil aber die Seite der damals 15-jährigen Tochter in den sogenannten Gedenkmodus versetzt wurde, ist ein Einloggen nicht möglich. Facebook hat den Zugang bisher verweigert. Der Konzern erklärte, die Freunde des Mädchens hätten darauf vertraut, dass die ausgetauschten Nachrichten privat blieben.