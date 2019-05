Einem Paar, das das zweite Kind erwartet, wird es in der Zweizimmerwohnung zu eng. Die junge Familie will in die vor Kurzem gekaufte 73 Quadratmeter große Dreizimmerwohnung in Berlin ziehen. Doch da wohnt eine 80-Jährige Frau seit mehr als 40 Jahren. Die demente Mieterin wehrt sich gegen die Eigenbedarfskündigung. Ob sie mit ihrem Einspruch Erfolg hat - darüber will der Bundesgerichtshof in Karlsruhe heute entscheiden.

Wer braucht die Wohnung dringender?

In erster Instanz hat das Landgericht Berlin entschieden, dass die Eigenbedarfskündigung gegen die alte Dame wirksam ist. Doch räumen muss sie die Wohnung demnach trotzdem nicht. Die Begründung: Die Seniorin fände sich woanders vielleicht nicht mehr zurecht. Außerdem ist bezahlbarer Ersatz in Berlin rar. Das Berliner Gericht sieht einen Härtefall. Der Eigentümer will hingegen mit einer Revision (Az. VIII ZR 180/18) die Räumung doch noch durchsetzen.

Was ist zumutbar?

Um alte und schwerkranke Menschen zu schützen, soll eine noch konkretere Härtefallregelung geschaffen werden. Bildrechte: dpa Der zweite Fall spielt in Kabelsketal in Sachsen-Anhalt. Dort wehren sich zwei Mieter gegen den Rausschmiss aus einer Doppelhaushälfte. Die Eigentümerin meldete Eigenbedarf an - ursprünglich, um die pflegebedürftige Großmutter in der Nähe besser zu unterstützen. Inzwischen ist die Oma tot, doch die Eigenbedarfskündigung steht weiter im Raum. Deshalb halten die Mieter die Begründung für vorgeschoben.



Auch in diesem Fall leiden die Mieter selbst unter diversen Erkrankungen: Parkinson, Depression, chronische Wirbelsäulenbeschwerden, 50-prozentige Behinderung sowie eine Pflegestufe II und eine Alkoholkrankheit werden aufgeführt. Das Landgericht Halle hält den Umzug dennoch für zumutbar. Dagegen haben die Mieter Revision beim BGH (Az. VIII ZR 167/17) eingelegt. Die Entscheidung steht auch hier noch aus.

Härtefallklausel soll Kriterien konkreter festlegen

Ob eine Eigenbedarfskündigung im Einzelfall wirklich zumutbar ist, darüber will der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entscheiden. Bildrechte: dpa Aus Sicht des BGH muss eine konkrete Härtefallklausel her, die es dem Mieter unter bestimmten Umständen möglich macht, sich gegen die Eigenbedarfskündigung zu wehren. Etwa, wenn eine angemessene Ersatzwohnung nicht zu zumutbaren Bedingungen beschafft werden kann. Oder ein hohes Alter und Krankheit grundsätzlich schwerer wiegen als Vermieterinteressen. Auch Schwangerschaft oder Prüfungsstress könnten einen Härtefall bedeuten. Der BGH will zudem durchsetzen, dass künftige Fälle umfangreicher und in einer "gebotenen Tiefe“ geprüft werden.