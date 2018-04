Die Kreuzung an der Magdeburger St.-Johannis-Kirche: Blinken, Schulterblick, wenn es frei ist einordnen – das haben hier wahrscheinlich schon viele Fahrlehrer ihren Schülern gesagt. Wer hier links abbiegen möchte, der hat zwei Spuren zur Wahl. Und genau hier sind die beiden Autos zusammengestoßen. Das Auto auf der linken Spur wurde dabei vorne rechts, das auf der rechten Spur hinten links beschädigt.

Beide Fahrer sind sich sicher, dass der jeweils andere die Spur verlassen hat und damit die Schuld am Unfall trägt. Ein Gutachter erklärt, beides sei möglich. Der Kläger will nun die Aufnahme seiner Dashcam als Beweis anführen. Damit ist er vor dem Magdeburger Amts- und dem Landgericht gescheitert. In der dritten Instanz geht das Ganze nun vor den Bundesgerichtshof, also vor das höchste deutsche Zivilgericht.

Warnung vor Beobachtungsdruck in der Öffentlichkeit

Die Frage ist: Dürfen Dashcam-Aufnahmen vor Gericht verwendet werden oder verstoßen sie gegen den Datenschutz? Sachsen-Anhalts oberster Datenschützer Harald von Bose sieht die Verwendung von Dashcams kritisch. Er warnt vor einem Beobachtungsdruck in der Öffentlichkeit: "Dashcams erfassen ja anlasslos sehr viele Unbeteiligte. Das ist das große Problem an diesem Vorgang und deswegen sind Datenschützer, und so auch ich, eher skeptisch, Dashcams im Straßenverkehr allgemein zu Beweiszwecken zuzulassen."

Versicherer: Aufnahmen statt teure Gutachten

Unter Versicherern wird das Thema ein wenig anders bewertet. Mit Dashcam-Aufnahmen könnte man teure Gutachten und Gerichtsverfahren sparen und schneller zu einem Urteil kommen. Uwe Cremerius leitet beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft die Kommission Kraftfahrtschaden. Für die Unfallregulierung sei es nicht erforderlich, gesamte Fahrten aufzuzeichnen.



Ein oder zwei Minuten vor dem Unfall und der Zeitpunkt des eigentlichen Unfalls reichten hier, erklärt Cremerius:"Dort gibt es längst technische Einrichtungen in Dashcams die es ermöglichen, dass die Aufnahme zum Beispiel in einer Schleife erfolgt, sich also automatisch alle drei Minuten wieder überspielt, wenn sie von dem Inhaber nicht gestoppt wird. Das wäre zum Beispiel eine der technischen Möglichkeiten. Andere wären zum Beispiel, einen Crash-Sensor einzubauen, der dann die Aufzeichnung erst speichert und ansonsten automatisch überschreibt."

ADAC fordert klare Regelung

Christine Rettig vom ADAC fordert eine Entscheidung durch den Gesetzgeber. Sie warnt davor, dass Gerichte nun in jedem Einzelfall entscheiden, ob sie die Aufnahmen als Beweis zulassen: "Wenn nur durch ein Gericht entschieden würde, dann könnte es natürlich sein, dass sich jeder zum Hilfssheriff aufspielt und im Prinzip wahllos in der Gegend gefilmt wird, um dann zum Beispiel auch andere Leute anzuzeigen. Also es muss schon klar geregelt sein, in welchem Fall die Dashcam eingesetzt wird", findet Rettig.

Ähnlich sieht es auch von Bose, der Landesdatenschützer aus Sachsen-Anhalt: "Ich glaube, das sind Entscheidungen, die der Gesetzgeber in den Blick nehmen sollte und muss. Das kann jetzt nicht die Rechtssprechung von Fall zu Fall entscheiden. Das ist zu wichtig und generell zu wichtig."