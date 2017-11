Alfred Weidinger, der Direktor des Museums für bildende Künste in Leipzig, lehnt sich entspannt zurück. Fast eine halbe Milliarde Dollar für ein Bild, da spiele er schon lange nicht mehr mit. "Schauen Sie nur, was ein Staatshaushalt ist. Und da wird man sehr schnell feststellen, das sprengt jeglichen Rahmen. Da sind wir keine Player. Da sitzen wir im Kino in der letzten Reihe, aber wir sehen den Film und das ist das Gute!"

Zeitgenössische Kunst genießt Vorrang

Irgendwann kehrten die Bilder immer zurück ins Museum, so Weidinger. Da Vinci ist dafür das beste Beispiel. Dr "Salvator Mundi" ist das einzige bekannte Bild des Künstlers, das sich noch in Privatbesitz befindet. Die anderen hängen in Museen und sind allen zugänglich.

Das ist auch ein wichtiger Grund, warum Privatpersonen ihre kostbaren Kunstwerke am Ende verleihen: Ruhm, Anerkennung und das Publikum. Trotzdem kaufen staatliche Museen natürlich auch Kunst. Das jährliche Ankaufsbudget des Leipziger Bildermuseums liegt nach eigenen Angaben im fünfstelligen Bereich. Damit könne man arbeiten, erklärt Direktor Weidinger: "Wichtig ist, dass zeitgenössische Kunst gekauft wird. Das war ja auch bei Leonardo so. Auch DaVinci war ja mal ein zeitgenössischer Künstler. Und in dieser Tradition leben die Museen weiter."

Gemeinschaftlich finanzierte Käufe

Für die Beschaffung berühmter Werke helfe allerdings nur eine Gemeinschaftsfinanzierung, erklärt Sachsens Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Eva-Maria Stange. Bund, Stiftungen sowie Förder- und Freundeskreise beteiligten sich genauso wie das Land mit zusätzlichen Mitteln. "Das ist unser Mix, aus dem wir dann auch ganz gezielt Ankäufe tätigen."

Versicherungen machen Ausstellungen teurer

Trotzdem haben die exorbitanten Preise des Kunstmarktes auch Folgen für die Museen Die Versicherungen für die Leihgaben der Privatiers steigen kräftig mit an. "Wenn man heute eine Picasso-Ausstellung macht, dann ist der Gesamtversicherungswert um ein Vielfaches höher als bei einer Ausstellung vor zehn Jahren", erklärt Eckart Köhne, Präsident des Deutschen Museumsbundes. Deshalb kooperieren die Museen verstärkt untereinander, leihen sich Bilder und bezahlen so weniger für Versicherungen als bei einer privaten Leihgabe.

Die wenigsten Kunstwerke sind betroffen

Doch nicht alle Kunstwerke sind von der Preissteigerung betroffen, erklärt Köhne. Objekte aus dem Barock seien im Wert gesunken. Nur ein sehr schmales Segment sei durch Spekulation deutlich teurer geworden. Dass Leonardo Da Vinci eines Tages aus der Mode kommt, kann man sich eigentlich auch nicht vorstellen. Im Gegenteil: Auktionatoren rechnen schon damit, dass Da Vincis "Salvator Mundi" in zehn Jahren wieder auf den Markt kommt und dann über eine Milliarde Dollar bringen könnte.