Der frühere Fernsehstar Bill Cosby ist in den USA des sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen in einem Gericht in Norristown im Bundesstaat Pennsylvania sahen die Schuld Cosbys in allen Punkten der Anklage als erwiesen an. Das Strafmaß wird erst zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. Möglicherweise muss der 80-Jährige für den Rest seines Lebens hinter Gittern.



Der einstige Comedy-Star wird von zahlreichen Frauen beschuldigt, sie sexuell missbraucht zu haben. Vor Gericht musste sich Cosby wegen eines Falls aus dem Jahr 2004 verantworten. Die ehemalige Universitätsmitarbeiterin Andrea Constand beschuldigte Cosby, sie in seinem Haus in Philadelphia mit Tabletten betäubt und sich an ihr vergangenen zu haben. Vor zwölf Jahren hatten sich beide außergerichtlich geeinigt - Cosby zahlte der Frau damals 3,38 Millionen Dollar.