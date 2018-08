Am Mittwoch waren Bio-Eier derselben Charge zurückgerufen worden, die deutschlandweit bei Real, Aldi Süd, Penny, Lidl und Kaufland sowie Norma verkauft wurden. Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden Kunden vor dem Verzehr gewarnt. Anders als bei Netto sind hier Bio-Eier in 6er und 10er-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis zum 24. August 2018 betroffen.