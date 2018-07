Der NABU (Naturschutzbund Deutschland) hat am Freitag eine Studie vorgestellt, die beleuchtet, wie es um die Ausstattung von Privathaushalten mit Biotonnen bestellt ist. Besonders in Thüringen und Brandenburg haben demnach sehr viele Haushalte keine Biotonne vor der eigenen Haustür. Begründet wird das von öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern vor allem mit der ländlichen Struktur.

Seit 2015 sollen, so sieht es der Gesetzgeber vor, Bioabfälle in Privathaushalten getrennt in die Tonne wandern. Doch an vielen Stellen gibt es ein Problem. Denn wer keine Biotonne hat, kann seine kompostierbaren Abfälle auch schlecht getrennt vom Rest entsorgen.

Regionale Unterschiede

Biotonnen-Angebot in Mitteldeutschland Bildrechte: MDR.de/ Nabu Die NABU-Studie besagt, dass von 402 Landkreisen und kreisfreien Städten 72 kein flächendeckendes Biotonnensystem zur Verfügung stellen. Zwar gibt es laut NABU in manchen Regionen ein sogenanntes Bringsystem. Die Praxis zeige dort aber, dass nicht jeder bereit sei, seine Küchenabfälle zu zentralen Sammelpunkten zu transportieren.



Oft lande dieser Müll dann einfach in der Restmülltonne. Thüringen gehört zu den Negativ-Beispielen, wie die Studie zeigt. Dort sind zum Beispiel Privathaushalte im Kreis Saalfeld-Rudolstadt und dem Saale-Orla-Kreis nicht mit Biotonnen ausgestattet. Eine Ausbeute an Bioabfall gbit es demzufolge nicht.

"Wir wollen keine Biotonne"

Der Kreis Saalfeld-Rudolstadt hat seinen Entsorgungsauftrag an den Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla übertragen. Dort ist man vor allem eins: stolz auf das bestehende Abfallsystem und zwar komplett ohne Biotonne.

Wie viel Bioabfall konnt mit Hilfe der Biotonne pro Person im Jahr 2016 gesammet werden? Bildrechte: MDR.de/ Nabu Paul Cichonski, Geschäftsführer des Zweckverbands ist sich sicher, dass sein Abfallsystem dem mit der Biotonne vor allem für den ländlichen Raum überlegen ist: "Bei uns kann man seine Küchen- und Gartenabfälle abgeben. Wir haben mehrere Gutachten in Auftrag gegeben. Diese Gutachten haben gezeigt, dass wir absolut sauberen Kompost produzieren können."



Nach Angaben des Zweckverbands kommen so 135 Kilogramm pro Einwohner im Jahr im Einzugsgebiet zusammen. Das sei überdurchschnittlich viel. "Wir hoffen, dass man uns nicht zwingt, die Biotonne einzuführen", sagt Geschäftsführer Cichonski. Wäre das der Fall, würde das "gute und saubere Abfallsystem" mit einem Schlag zerstört.

Angst vor steigenden Kosten

Der Einsatz von Biotonnen erfordert zusätzliche Kapazitäten. Das kann vor allem im ländlichen Raum unlukrativ sein. Bildrechte: MDR/Monika Werner Kritiker der Biotonne für jeden Haushalt sehen vor allem im ländlichen Raum keine Relation zwischen Aufwand und Nutzen. Den Biomüll aus allen Privathaushalten abzuholen würde enormen Aufwand verursachen, zum Beispiel durch den Mehreinsatz von Müllfahrzeugen. Dadurch würden sich die Entsorgunsgebühren deutlich erhöhen.



Tom Wetzling, Sprecher vom Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz, sagt: "Einige öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger geben als Gründe gegen die Einführung der Biotonne an, dass diese aufgrund einer geringen Einwohnerdichte und eines hohen Grades an Eigenkompostierung der Bürger nicht notwendig und auch wirtschaftlich nicht zumutbar sei."



Erst kürzlich habe das Ministerium eine Studie in Auftrag gegeben. Damit wolle man die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger mit wichtigen Informationen unterstützen, "um einen optimalen Rahmen für die kommunale Sammlung und Verwertung der Thüringer Bioabfälle aufzuzeigen."

Preise angleichen

Die Experten vom NABU fordern, dass Biotonnen quersubventioniert werden. Das bedeutet, dass der Endverbraucher nicht explizit für die braune Tonne bezahlt, sondern die Kosten auf die Müllgebühr verteilt werden. Speziell in Regionen, die auf den freiwilligen Einsatz der Biotonnen setzen, würden Verbraucher so eher zur gesonderten Trennung von Biomüll animiert.