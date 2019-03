Die Flugschreiber-Daten der am vergangenen Sonntag abgestürzten Ethiopian-Airlines-Maschine weisen offenbar deutliche Ähnlichkeiten zu denen einer vor fünf Monaten in Indonesien abgestürzten baugleichen Boeing auf. Das sagte die äthiopische Verkehrsministerin Dagmawit Moges nach einer ersten Auswertung der Blackbox-Daten.

Die Flugschreiber seien in gutem Zustand und hätten die Auswertung "von fast allen erfassten Daten" ermöglicht, sagte Moges. In 30 Tagen werde die Regierung detaillierte Informationen veröffentlichen.

Die französische Luftsicherheitsbehörde BEA hatte die Blackboxes der vor einer Woche abgestürzten Boeing 737 Max 8 ausgelesen und am Sonntag die Daten an Äthiopien übergeben. Bei dem Absturz nahe der Hauptstadt Addis Abeba kamen alle 157 Menschen an Bord ums Leben.