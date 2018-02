Die rote, gelbe und grüne Umweltplakette gibt es bereits. Ein blaue könnte kommen. Bildrechte: dpa

Umweltzonen in Deutschland Umweltzonen mit den dazugehörigen Umweltplaketten hat die Bundesregierung 2008 eingeführt. Seitdem dürfen Autos in ausgewiesenen Zonen nur dann fahren, wenn sie eine entsprechende Umweltplakette besitzen.



Je nach Schadstoffausstoß bekommen Fahrzeuge eine rote (Schadstoffklasse Euro 2), gelb (Schadstoffklasse Euro 3) und grün (Schadstoffklasse Euro 4).

Mittlerweile gibt es in Deutschland in 58 Städten Umweltzonen, in die nur Fahrzeuge mit grüner Plakette fahren dürfen. Fahrverbote für Autos mit roten oder gelben Plaketten gibt es vor allem in zahlreichen Städten in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. In Sachsen gibt es in Leipzig, in Sachsen-Anhalt in Halle und Magdeburg und in Thüringen in Erfurt eine grüne Umweltzone.



Die bereits existierenden Umweltzonen sollen die Feinstaub-Belastung in der Luft verringern. Dennoch werden in einigen deutschen Städten immer noch zu hohe Stickstoffdioxid-Werte gemessen. Die Einführung der blauen Plakette soll daher bewirken, dass diese gesundheitsschädlichen Schadstoffe in der Luft, die vor allem durch Dieselfahrzeuge verursacht werden, reduziert werden.