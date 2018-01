In den Wintermonaten haben die Gärtner in den Gewächshäusern des Botanischen Gartens der Universität Leipzig alle Hände voll zu tun. Martin Freiberg, Ökologe und wissenschaftlicher Leiter, kommt bei tropischen 30 Grad kräftig ins Schwitzen. Von November bis Mitte Februar wird hier groß aufgeräumt, damit im Frühling die Besucher ganz auf ihre Kosten kommen. Bis dahin bleiben die Gewächshäuser für die Öffentlichkeit geschlossen. "Ja, wir würden es auch gerne öffnen, im Prinzip eine gute Idee", sagt Freiberg. "Aber wir brauchen halt irgendwann im Jahr die Zeit, um die Pflege durchführen zu können und da brauchen wir einfach kein Publikum, das ist einfach zu gefährlich." Immerhin müssten Bäume geschnitten werden. Und auch größere Umbaumaßnahmen würden durchgeführt. Seltener Einblick: Pflanzenvielfalt in den Gewächshäusern des Botanischen Gartens im Winter. Bildrechte: MDR/Ben Arnold

Teure Personalkosten

Doch neben diesen organisatorischen Aspekten spiele auch die Finanzierung bei der Winterpause eine Rolle. "Zur Finanzierung gehört natürlich einerseits fließendes Geld für Material, was man braucht, aber natürlich auch eine Ausstattung für das Personal, für das Aufsichtspersonal und Ähnliches. Hier in Leipzig ist es so, dass wir das Aufsichtspersonal selber finanzieren müssen", erklärt Martin Freiberg.

Martin Freiberg, wissenschaftlicher Leiter im Botanischen Garten Leipzig. Bildrechte: MDR/Ben Arnold Unterstützung bekommt die Universität Leipzig dabei von dem Förderkreis des Botanischen Gartens e.V. Der gemeinnützige Verein sammelt Spenden, organsiert Veranstaltungen und er stellt das Kassenpersonal für den Einlass in die Gewächshäuser. Landschaftsarchitekt Dirk Seelemann ist bereits seit 18 Jahren im Vorstand des Vereins aktiv. Die Gewächshäuser auch im Winter zu öffnen wäre finanziell schwierig, sagt er: "Ja es ist tatsächlich so, dass wir im Winter so wenig Besucher haben, dass sich das nicht rechnet, dass der Personalaufwand viel zu hoch wäre. Wir bekommen das auch von keiner Stelle finanziert, wenn wir dann öffnen, das ist leider so."

Dresden setzt auf Spenden

Die sogenannten Freilandabteilungen des Botanischen Gartens der Universität Leipzig sind auch im Winter geöffnet bei kostenfreiem Eintritt. Bildrechte: MDR/Ben Arnold Mehr als 33.000 Besucher zieht es jedes Jahr in die Gewächshäuser der wissenschaftlichen Pflanzensammlung in Leipzig. Vier Euro und ermäßigt drei Euro kostet der Eintritt. Anders sieht in den Botanischen Gärten der TU Dresden aus. Die Gewächshäuser können hier umsonst besucht werden – und das ganzjährig. Christoph Neinhuis, Direktor der Botanischen Gärten in Dresden, erklärt das so: "Wir müssen ohnehin jeden Tag hier sein um die Pflanzen zu kultivieren, zu pflegen, zu gießen und solange Gärtner hier im Garten sind und Aufsicht führen können, solange sind auch die Besucher willkommen."