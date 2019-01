Am Berliner Platz in Bottrop wurden bei dem Anschlag vier Menschen verletzt.

Am Berliner Platz in Bottrop wurden bei dem Anschlag vier Menschen verletzt.

Möglicherweise fremdenfeindliches Motiv Autofahrer rast im Ruhrgebiet in Fußgängergruppe

In der Silvesternacht hat ein Autofahrer seinen Wagen in eine Fußgängergruppe in Bottrop gesteuert. Vier Menschen wurden teils schwer verletzt. Die Polizei geht von einem möglicherweise fremdenfeindlichen Anschlag aus.