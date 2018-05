Im Europapark Rust in Baden-Württemberg ist ein Feuer ausgebrochen. Wie die Verwaltung des Freizeitparks am Samstagabend über Twitter mitteilte, gab es einen Großbrand in der Nähe der Attraktion "Die Piraten von Batavia". Nach Feuerwehr-Angaben steht eine Lagerhalle in Flammen. Ob auch Fahrgeschäfte betroffen sind, ist zur Stunde noch unklar.