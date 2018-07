Die Kunden eines Getränkemarktes im Meißner Stadtteil Cölln, scheinen an dem Leergut-Engpass nicht beteiligt zu sein: "Also davon habe ich noch nichts gehört, dass das knapp wird und wir schaffen das eigentlich auch immer gleich weg." – "Alles abgegeben, wir holen gerade Neues." – "Ja, die Leute werden das kaufen und in ihren Gärten sitzen und dann kommt es da nicht weg, einfach zu faul." – "Ich hab die Jammerei in der Zeitung gelesen und nu bin ich dabei das Problem mit zu lösen."

Das hört Bernd Heitmann von der Meißner Privatbrauerei sicher gern. Und da bisher kein Ende der Hitzewelle in Sicht ist und er weiterhin mit hohem Bedarf nach Bier als Erfrischungsgetränk in diesem Sommer rechnet, appelliert auch er noch mal an alle Bierfans: "Liebe Kunden, bringen Sie unser Leergut zurück, auch wenn die Kiste vielleicht nicht ganz gefüllt ist mit Flaschen, so dass wir die Flaschen so schnell wie möglich wieder befüllen können, das wäre wirklich sehr schön. Gerade, wenn Sie jetzt vielleicht in den Urlaub fahren, ehe die Flaschen 14 Tage bei Ihnen leer rumstehen, könnten wir sie in der Zeit wieder befüllen, und wenn Sie aus dem Urlaub kommen, können Sie ihre frische Kiste Bier abholen."